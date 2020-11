Brodo vegetale

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 21 novembre 2020) La ricetta per il è veramente utile in cucina, sia per preparare una pasta calda quando inizia a fare freddo sia per avere sempre a disposizione ilper dare sapore a risotti o altre ricette. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News Salvia Zucchina Carota Sedano Basilico Cipolla Prezzemolo Patata Pomodoro Iniziamo la preparazione del quindi iniziate preparando le verdure sul tavolo da lavoro o su un tagliere e poi dopo averle lavate e sbucciate iniziate a tagliarle: quindi prendete la zucchina e iniziate a tagliarla, poi prendete uno spicchio di aglio e tagliate, tagliate anche la patata, poi tagliate anche il pomodoro la carota e la cipolla. Quindi continuate la preparazione prendete una pentola e aggiungete dell’olio extravergine di oliva e lasciate scaldare quindi aggiungete la cipolla e la ...