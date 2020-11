Bologna, Mihajlovic: "Sampdoria? Possiamo portare a casa la vittoria" (Di sabato 21 novembre 2020) Bologna - Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Sampdoria : "I giocatori a disposizione? Bisogna valutare bene. Siamo in emergenza, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020)- Sinisa, tecnico del, ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro la: "I giocatori a disposizione? Bisogna valutare bene. Siamo in emergenza, ...

sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Sampdoria? Possiamo portare a casa la vittoria': Il tecnico felsineo: 'Le prestazioni le abb… - Pall_Gonfiato : I convocati di #Mihajlovic per la sfida con la #Sampdoria - AnsaLiguria : Mihajlovic 'in emergenza, ma a Genova si può vincere'. Tecnico Bologna: 'Serve attenzione dietro e cattiveria davan… - luca_nigro : #Mihajlovic: “La classifica non rispecchia quello fatto. #Dominguez? Deve sfruttare meglio le occasioni” #Bologna… - bologna_sport : Le parole di #Mihajlovic prima di #SampdoriaBFC -