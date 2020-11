‘Ballando con le Stelle 15’, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sulla loro possibile love story: “Quasi quasi iniziamo a crederci anche noi” (Di sabato 21 novembre 2020) La passione tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi non è più solo questione di danza. Da quando, infatti, i due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle – lui maestro di danza, lei concorrente – non si sono più lasciati. Questa sera si disputerà la finale del dancing show di Milly Carlucci e la loro coppia è proprio in pole position. Ma ciò che più ha appassionato il pubblico è stata l’alchimia tra i due, non solo sulla pista da ballo, ma anche ben al di fuori. Intervistati dal settimanale Gente, i due hanno posato senza alcun imbarazzo davanti all’obbiettivo ed Elisa ha svelato: La fiducia che si è instaurata tra noi ha cancellato certe mie resistenze caratteriali. Tramite i social sono stata travolta da una valanga di amori, ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 novembre 2020) La passione traednon è più solo questione di danza. Da quando, infatti, i due si sono conosciuti a Ballando con le– lui maestro di danza, lei concorrente – non si sono più lasciati. Questa sera si disputerà la finale del dancing show di Milly Carlucci e lacoppia è proprio in pole position. Ma ciò che più ha appassionato il pubblico è stata l’alchimia tra i due, non solopista da ballo, maben al di fuori. Intervistati dal settimanale Gente, i due hanno posato senza alcun imbarazzo davanti all’obbiettivo edha svelato: La fiducia che si è instaurata tra noi ha cancellato certe mie resistenze caratteriali. Tramite i social sono stata travolta da una valanga di amori, ...

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @Ale_Mussolini_ e @MaykelFonts76 vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - infoitcultura : Ballando con le Stelle: Alessandra Mussolini senza partner per la finale - SerieTvserie : Ballando con le Stelle 2020, la finale: chi vincerà? (A parte Milly Carlucci, of course) -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con “Datti una regolata | stai esagerando” | battuta sul peso di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle | web furioso Zazoom Blog