Atp Finals 2020: Thiem è il primo finalista, sconfitto Djokovic dopo quasi tre ore di gioco (Di sabato 21 novembre 2020) Ad uno anno di distanza Dominic Thiem ritorna in finale alle Atp Finals, ma lo fa vincendo uno dei match più belli della stagione ai danni di Novak Djokovic. Il tennista austriaco s’impone con il punteggio di 7-5 6-7(10) 7-6(5) dopo due ore e cinquantasette minuti di gioco, compiendo una vera e propria impresa. dopo aver vinto meritatamente un equilibrato primo set, Thiem spreca quattro match point nel tie-break del secondo set, perdendolo per 12-10. Nel tie-break della terza frazione, invece, dopo esser andato in svantaggio 4-0, si rende protagonista di una rimonta clamorosa che lo vede vincere per 7-5 e staccare il pass per la finale. Nella giornata di domani, sfiderà o Daniil Medvedev o Rafa Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Ad uno anno di distanza Dominicritorna in finale alle Atp, ma lo fa vincendo uno dei match più belli della stagione ai danni di Novak. Il tennista austriaco s’impone con il punteggio di 7-5 6-7(10) 7-6(5)due ore e cinquantasette minuti di, compiendo una vera e propria impresa.aver vinto meritatamente un equilibratoset,spreca quattro match point nel tie-break del secondo set, perdendolo per 12-10. Nel tie-break della terza frazione, invece,esser andato in svantaggio 4-0, si rende protagonista di una rimonta clamorosa che lo vede vincere per 7-5 e staccare il pass per la finale. Nella giornata di domani, sfiderà o Daniil Medvedev o Rafa Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA ...

