Alex Zanardi è in condizioni neurologiche stabili | è stato trasferito dal San Raffaele a Padova

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Buone notizie per Alex Zanardi. Il campione paralimpico, come si legge in una nota del San Raffaele di Milano, è stato trasferito all’Ospedale di Padova “perché ha raggiunto una condizione fisica e ne ...Alex Zanardi è stato trasferito all’ospedale di Padova. Lo annuncia il San Raffaele di Milano, l’istituto dove è stato ricoverato negli ultimi mesi il campione paralimpico di handbike. "Il paziente ha ...