XFactor 2020 | ai live i Melancholia non si smentiscono | la loro versione di “Sweet dreams” è da standing ovation

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tensione, colpi di scena e competizione ormai serratissima: si stringono le maglie a X Factor, con la quarta puntata che segna il giro di boa di questa edizione e porta con sé una doppia eliminazione, con Blue Phelix e Vergo che hanno dovuto abbandonare la gara. Ildi ieri sera ha anche segnato l’attesissimo ritorno di Alessandro Cattelan alla guida dello show. Assegnare un pezzo così conosciuto può essere un’arma a doppio taglio, quando ci si deve far conoscere e il pubblico deve scoprire il percorso che un artista vuole fare, ma ihanno superato anche questa prova: per il trio umbro il percorso a #XFcontinua, e laesibizione sulle note della hit planetariaDreams (Are made of this)” degli Eurythmics, conquista – ancora una volta – la ...