Volley femminile | serie A1 13 giornata Torna il programma completo | Conegliano cerca l’en plein di vittorie nell’andata

(Di venerdì 20 novembre 2020) Si gioca ovunque e questa è già una grande notizia. Domani, sabato 21 novembre, il campionato diA1a pieno regime dopo giornate in cui si andava dai due ai cinque rinvii. Una, la 13ma, ancora all’insegna dell’Imocoche potrebbe completare il cerchio di 12 successi a fila ospitando una delle squadre che meglio si è comportata in questo scorcio di stagione, la reale Mutua Fenera Chieri che ha totalizzato 15 punti nelle sette partite giocate e che vuole dimostrare quanto vale anche in quella che tutti considerano una missione impossibile. E’ big match solo sulla carta la sfida tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara: le lombarde sono terz’ultima in classifica con otto partite disputate e hanno assoluto bisogno di risollevare la testa per togliersi ...