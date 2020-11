Ospedale Celio, ragazzo asintomatico si fa ricoverare insieme allo zio con sindrome di down (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Non volevo lasciarlo da solo”. Matteo Merolla, un ragazzo romano di 29 anni, positivo ma asintomatico, ha scelto di farsi ricoverare al Celio insieme allo zio 50enne, affetto da sindrome di down, che era arrivato in condizioni molto serie al Policlinico militare per un’infezione da Covid-19. A raccontare la vicenda all’agenzia Dire e’ lo stesso Matteo, agente immobiliare, nato e cresciuto nel quartiere di Montesacro: “Mio zio, Paolo, e’ stato ricoverato d’urgenza al Celio ed e’ stato subito sottoposto a due Tac. Gli e’ stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte e’ stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Non volevo lasciarlo da solo”. Matteo Merolla, unromano di 29 anni, positivo ma, ha scelto di farsialzio 50enne, affetto dadi, che era arrivato in condizioni molto serie al Policlinico militare per un’infezione da Covid-19. A raccontare la vicenda all’agenzia Dire e’ lo stesso Matteo, agente immobiliare, nato e cresciuto nel quartiere di Montesacro: “Mio zio, Paolo, e’ stato ricoverato d’urgenza aled e’ stato subito sottoposto a due Tac. Gli e’ stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte e’ stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli ...

