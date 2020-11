Oms: contagi a scuola limitati, didattica in presenza il più possibile (Di venerdì 20 novembre 2020) La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato ieri i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNESCO per confrontarsi sull’evoluzione della pandemia in ambito scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato ieri i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNESCO per confrontarsi sull’evoluzione della pandemia in ambito scolastico. L'articolo .

