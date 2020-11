Napoli, in 700 percepivano i bonus senza averne diritto (Di venerdì 20 novembre 2020) 700 furbetti che frodavano le casse dello Stato. 700 furbetti che indebitamente percepivano buoni spesa, redditi di cittadinanza, indennità di disoccupazione senza in realtà averne titolo alcuno. Avevano ottenuto indebitamente il “bonus spesa Covid-19“, per aver dichiarato, diversamente dal vero, di trovarsi in condizioni di difficoltà economica o di indigenza, ma queste persone sono state scoperte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Tra queste persone figurano anche congiunti di persone appartenenti alla criminalità organizzata. Diverse le famiglie in cui uno o più componenti percepivano persino il reddito di cittadinanza e svariate pensioni di invalidità o indennità di disoccupazione. Alcuni alteravano lo stato di famiglia in modo da far risultare a ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020) 700 furbetti che frodavano le casse dello Stato. 700 furbetti che indebitamentebuoni spesa, redditi di cittadinanza, indennità di disoccupazionein realtàtitolo alcuno. Avevano ottenuto indebitamente il “spesa Covid-19“, per aver dichiarato, diversamente dal vero, di trovarsi in condizioni di difficoltà economica o di indigenza, ma queste persone sono state scoperte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di. Tra queste persone figurano anche congiunti di persone appartenenti alla criminalità organizzata. Diverse le famiglie in cui uno o più componentipersino il reddito di cittadinanza e svariate pensioni di invalidità o indennità di disoccupazione. Alcuni alteravano lo stato di famiglia in modo da far risultare a ...

