MotoGP | Zarco il più veloce al termine delle prime due sessioni di prove libere di Portimao

MotoGP, le prove libere del GP di Portogallo. Zarco il più veloce nella FP2 a Portimao. Vinales e Aleix Espargaro subito dietro. Portimao (PORTOGALLO) – MotoGP, le prove libere del GP di Portogallo. Ultimo venerdì della stagione per le due ruote con i piloti impegnati sul circuito di Portimao. Ducati davanti a tutti nei tempi combinati delle due sessioni. Zarco il migliore con Vinales e Aleix Espargaro alle sue spalle. Subito dietro Quartararo, Binder e Mir. A completare la top ten, e attualmente in Q2, Dovizioso, Pol Espargaro, Miller e Morbidelli. 15° Bagnaia, 16° Savadori, 19° Petrucci e 21° Rossi.

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Johann Zarco vola sulla pista di Portimao e trova il miglior ... e team di prendere la mano su un tracciato inedito nel calendario di MotoGP. Per il fresco campione ...

Se la mattinata non era stata semplice per le Ducati, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo è arrivata la riscossa delle Desmosedici GP, con Johann Zarco che ha portato ...

