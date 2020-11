Monza | Gytkjaer | “Berlusconi e Galliani in Danimarca sono due leggende”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ildi Christian Brocchi si gode Christian.Il club brianzolo ha acquistato il centravanti danese dai polacchi del Lech Poznan con la cui maglia nella scorsa stagione mise a segno ben 24 reti. L’attaccante scandinavo, nel corso dell’intervista rilasciata all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha dichiarato quanto segue."Ho la sensazione d'essere in miglioramento sotto tutti i punti di vista, compreso quello fisico. In Polonia e Norvegia il gioco è più fisico e meno tattico, mentre qui il mister mi chiede di essere più coinvolto nel gioco di squadra. Sto prendendo confidenza con questa nuova realtà e credo di aver imboccato la strada giusta. Berlusconi e? Tutti i danesi li conoscono,leggendari per le loro vittorie ottenute col grande Milan.onorato mi abbiano ...

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha reso noto i convocati per la gara in trasferta contro il Pordenone in programma domani pomeriggio.