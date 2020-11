Marche, pazienti Covid in Rsa e case di cura private: accordo su 200 letti. Regione: ‘Rischio contagi? Spetta a strutture garantire sicurezza’ (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Regione Marche corre ai ripari per affrontare la carenza di posti letto. Gli ospedali Covid sono a rischio esplosione, così la giunta guidata da Francesco Acquaroli (Fdi) si affida alle Residenze sanitarie per anziani e alle case di cura private per cercare di assistere il numero crescente di positivi, optando per una soluzione che, il passato insegna, può essere rischiosa: nella prima ondata in altre Regioni una decisione simile ha portato a un’esplosione di contagi all’interno delle strutture. In tutto sono 213 i posti letto attivabili nelle Rsa o nelle case di cura, previa “dimissione degli attuali assistiti dalle strutture”, da dedicare ai pazienti Covid a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Lecorre ai ripari per affrontare la carenza di posti letto. Gli ospedalisono a rischio esplosione, così la giunta guidata da Francesco Acquaroli (Fdi) si affida alle Residenze sanitarie per anziani e allediper cercare di assistere il numero crescente di positivi, optando per una soluzione che, il passato insegna, può essere rischiosa: nella prima ondata in altre Regioni una decisione simile ha portato a un’esplosione diall’interno delle. In tutto sono 213 i posti letto attivabili nelle Rsa o nelledi, previa “dimissione degli attuali assistiti dalle”, da dedicare aia ...

