LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 37-30, Eurolega basket DIRETTA: parziale meneghino di 11-0 a inizio secondo quarto (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-30 LeDay segna da sotto canestro. 35-30 Valsturia amministra il tiro libero. 35-29 Valsturia interrompe il digiuno lituano e andrà in lunetta per completare il gioco da tre punti. 35-27 LeDay a segno con il piazzato. Si allunga il parziale meneghino: ora è 11-0! 33-27 HINES SOPRA IL FERRO! Sembrava una palla persa per Milano, invece ne viene fuori la schiacciata del numero 33. 31-27 LA TRIPLA DI MICOV! parziale di 7-0 per le Scarpette Rosse, inevitabile il timeout dello Zalgiris. 28-27 Jumper a bersaglio per Punter: sorpasso Milano. 26-27 Hines pesca Brooks nel pitturato: schiacciata ricambiata! 24-27 Lekavicius penetra e consegna il pallone a Geben: schiacciata comoda per il numero 23 ospite. 24-25 Punter ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-30 LeDay segna da sotto canestro. 35-30 Valsturia amministra il tiro libero. 35-29 Valsturia interrompe il digiuno lituano e andrà in lunetta per completare il gioco da tre punti. 35-27 LeDay a segno con il piazzato. Si allunga il: ora è 11-0! 33-27 HINES SOPRA IL FERRO! Sembrava una palla persa per, invece ne viene fuori la schiacciata del numero 33. 31-27 LA TRIPLA DI MICOV!di 7-0 per le Scarpette Rosse, inevitabile il timeout dello. 28-27 Jumper a bersaglio per Punter: sorpasso. 26-27 Hines pesca Brooks nel pitturato: schiacciata ricambiata! 24-27 Lekavicius penetra e consegna il pallone a Geben: schiacciata comoda per il numero 23 ospite. 24-25 Punter ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica -… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica - FuoriluogoB : #fuoriluogoYoung Presentazione di 'UNA STORIA PAZZESCA!' (@salanieditore) ??? Domani, ore 15.00 Con Olimpia Medici… - fabiocavagnera : Sembra impossibile, ma siamo di nuovo qui a parlare di basket. Ore 20.45, Mediolanum Forum d’Assago: palla a due pe… - OlimpiaMiNews : Sembra impossibile, ma siamo di nuovo qui a parlare di basket. Ore 20.45, Mediolanum Forum d’Assago: palla a due pe… -