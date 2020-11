L’allarme dell’Oms: “Più casi nelle ultime settimane che nei primi sei mesi di pandemia, speranze dai vaccini” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Abbiamo avuto più casi nelle ultime settimane che nei primi 6 mesi di pandemia”, è L’allarme lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. Il direttore ha poi sottolineato che ora “le speranze sono puntate sui vaccini” ma che proprio per questo bisogna “mantenere alta la guardia e rispettare le regole per evitare ulteriori vittime”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Abbiamo avuto piùche neidi”, èlanciato dal direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. Il direttore ha poi sottolineato che ora “lesono puntate suima che proprio per questo bisogna “mantenere alta la guardia e rispettare le regole per evitare ulteriori vittime”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

