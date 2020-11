La giraffa diventata virale per il suo buffo modo di pascolare in mezzo alla savana | “Non riesco a smettere di guardarla” VIDEO

Leggi su virali.video

(Di venerdì 20 novembre 2020) Osservare la natura nella sua autenticità ci regala sempre emozioni. Quante volte guardando un documentario sugli animali abbiamo scoperto dei lati della natura che prima non conoscevamo? I comportamenti degli animali nei loro habitat naturali ci mettono maggiormente a contatto con la natura e insegnano come essi rispondano ai loro bisogni primari. Sul web è possibile trovare decine di migliaia di filmati che ritraggono il regno animale nella loro vita quotidiana. Tra questi uncaricato su Twitter dall’utente @sebastia me ritrae unamangiare ininsolito. Ilche è diventatoe ha ricevuto numerosissime visualizzazioni e condivisioni documento un momento singolare della natura. credit: Youtube/GoatWoW Le giraffe infatti sono conosciute per la loro abitudine a mangiare dai ...