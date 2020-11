Gli smart glasses di Amazon che funzionano anche da cuffie Bluetooth

(Di venerdì 20 novembre 2020) Si chiamano Echo Frames: sono stati annunciati lo scorso anno e dopo la necessaria fase di testing, dal 10 dicembre saranno distribuiti negli Usa. Per vederli in Italia, però, bisognerà attendere ...

goamagazine : Rigenerazione e sviluppo della città i punti al centro della sesta edizione ?? - Marco_dalformai : @maurizioacerbo @CardelliAc @myrtamerlino perche i dipendenti pubblici sono stati paraculati mentre gli altri lavor… - SonSempreIoEh : 61mila gli esuberi stimati nella 'ristorazione collettiva' - SonSempreIoEh : sono 536mila gli addetti che lavorano intorno al lavoro negli uffici. 40mila nelle pulizie rischiano di finire tutt… - infoitscienza : Amazon Echo Frames: arrivano gli occhiali smart -

Ultime Notizie dalla rete : Gli smart

Video: Login: Parler l'anti-Twitter, PS5 ed Apple Silicon (Rai News) Gli smart glasses di Amazon arrivano con montatura in tre varianti - nero, blu e tartarugato - a un prezzo di circa 250 euro. Al ...Nessuna disparità di genere in Rete. O, almeno, non tra quelli che cercano risposte ai mille quesiti che internet pone. E nessuna distinzione netta di età o di lavoro.