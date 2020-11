Giornata Mondiale dell’Infanzia A TerlizziBa proposta l’istituzione dell’ufficio tutela minori

Giornata Mondiale dell’Infanzia. A Terlizzi(Ba) proposta l’istituzione dell’ufficio tutela minori (Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata Mondiale dell’Infanzia. In occasione di questo evento Internazionale da Terlizzi (Ba) arriva la proposta del Movimento Città Civile. Ovvero l’istituzione dell’ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Cosa propone l’ufficio tutela minori di Terlizzi? Questa proposta ha l’intento di voler garantire e promuovere la piena attuazione e la tutela dei Diritti e degli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020). In occasione di questo evento Internazionale da Terlizzi (Ba) arriva ladel Movimento Città Civile. Ovverodel Garante dei dirittie dell’adolescenza. Cosa propone l’ufficiodi Terlizzi? Questaha l’intento di voler garantire e promuovere la piena attuazione e ladei Diritti e degli

Raiofficialnews : “Dove ci sono bambini e ragazzi ci sono i loro diritti”. Il #20novembre è la #GiornataMondialeDellInfanzia. Il pali… - RaiCultura : La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce a tutti i bimbini del mondo diritti civili, s… - GiovanniToti : Oggi è la giornata mondiale dell’#infanzia ma non è solo in una ricorrenza specifica che dobbiamo ricordarci quanto… - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: Senior News 20/11/2020: Giornata Mondiale Bpco, anche con emergenza Covid, garantire cure a tutti/Covid, un paziente su s… - CentroNemo : 20 Novembre 2020: @CentroNemo celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza! ??… -