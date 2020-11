Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia | parola ai bambini in un video di “Ip Ip Urrà”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sorridono, hanno espressioni serie o sornione. Chiedono di riabbracciare maestre e amici, i propri affetti più cari, di riavere i propri spazi e soprattutto giocare liberi, come sanno fare solo i. Questa la sintesi deldiffuso dal progetto Ip Ip Urrà, selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile Con i, di cui fanno parte dieci enti no profit su tutto il territorio nazionale per oltre 23 stakeholder. Ilè stato realizzato in occasione dellaper ie dell’adolescenza del 20 novembre. «Nell’infanzia risiede la nostra speranza per il futuro, solo se sapremo coltivare, nutrire, proteggere, far camminare. Nell’educazione e nella cura – scrivono i ...