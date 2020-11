Fedez | Scena Unita | 2 milioni in 5 giorni

(Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 20 NOV - "In 5sono stati raccolti 2di euro per": lo ha dettointervenendo a Focus Live, parlando del fondo gestito da Cesvi in collaborazione con La ...

XFactor_Italia : Sul palco di #XF2020 @Fedez racconta di Scena Unita, l’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori… - HuffPostItalia : Fedez lancia Scena Unita, per aiutare lavoratori spettacolo: già raccolti 2 milioni di euro - IlContiAndrea : #ScenaUnita, nasce il fondo di oltre 70 artisti italiani a favore dei lavoratori fragili della musica e dello spett… - discoradioIT : Fedez: #ScenaUnita, 2 milioni in 5 giorni - Lombardia - - nextojortini : @Maly20122 @Fedez ahahaha ho visto un video di Twitch dove lei fa tipo una scena alla parola pornostar ?? mi ha fatto un sacco ridere -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Scena

Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "In 5 giorni sono stati raccolti 2 milioni di euro per Scena Unita": lo ha detto Fedez intervenendo a Focus Live, parlando del fondo gestito da Cesvi in collaborazione con La ...Scena Unita ha organizzato un evento in streaming sul canale YouTube di Intesa San Paolo. Dream Hit - The Social Concert vedrà salire sul palco virtuale ...