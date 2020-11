Covid, il Governo incontra le Regioni: “Dpcm e parametri restano invariati fino al 3 dicembre” (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Dal vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, tra il Governo e le Regioni, relativo al collocamento delle regioni nelle varie fasce, è arrivata la conferma: secondo quanto si apprende che i parametri e il dpcm resteranno quelli in vigore fino alla scadenza del 3 dicembre. Da oggi fino a fine mese, inoltre, sarà istituito un tavolo tecnico di cui faranno parte, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e i tecnici del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le ulteriori proposte delle Regioni stesse. Inoltre, le Regioni che provvederanno ad applicare in autonomia ulteriori misure restrittive potranno comunque chiedere i ristori. La riunione, sempre secondo quanto si apprende, si sarebbe conclusa con la massima collaborazione tra le parti e con l’appuntamento per la prossima conferenza Stato-Regioni che si terrà lunedì dalla sede della Regione Calabria. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Covid, il Governo incontra le Regioni: “Dpcm e parametri restano invariati fino al 3 dicembre” Egitto, l’ong di Zaki nel mirino: arrestato anche il direttore Roma, gli autisti del trasporto disabili: “Senza stipendio da mesi, situazione drammatica” Sindaci calabresi a Palazzo Chigi: “Da Conte impegno a mettere fine all’esperienza commissariale” Violenza sulle donne, il 25 novembre da Carrefour cassieri e volantini per il 1522 Sahara Occidentale, Olmi: (Cisp): “Con la guerra 250mila persone a rischio” Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Dal vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, tra il Governo e le Regioni, relativo al collocamento delle regioni nelle varie fasce, è arrivata la conferma: secondo quanto si apprende che i parametri e il dpcm resteranno quelli in vigore fino alla scadenza del 3 dicembre. Da oggi fino a fine mese, inoltre, sarà istituito un tavolo tecnico di cui faranno parte, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e i tecnici del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le ulteriori proposte delle Regioni stesse. Inoltre, le Regioni che provvederanno ad applicare in autonomia ulteriori misure restrittive potranno comunque chiedere i ristori. La riunione, sempre secondo quanto si apprende, si sarebbe conclusa con la massima collaborazione tra le parti e con l’appuntamento per la prossima conferenza Stato-Regioni che si terrà lunedì dalla sede della Regione Calabria. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Covid, il Governo incontra le Regioni: “Dpcm e parametri restano invariati fino al 3 dicembre” Egitto, l’ong di Zaki nel mirino: arrestato anche il direttore Roma, gli autisti del trasporto disabili: “Senza stipendio da mesi, situazione drammatica” Sindaci calabresi a Palazzo Chigi: “Da Conte impegno a mettere fine all’esperienza commissariale” Violenza sulle donne, il 25 novembre da Carrefour cassieri e volantini per il 1522 Sahara Occidentale, Olmi: (Cisp): “Con la guerra 250mila persone a rischio”

