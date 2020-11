Benevento | la carta vincente potrebbe essere Maggio | è l’incubo di Prandelli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon avrà certo arruolato lo sciamano peruviano (a proposito, a conti fatti un disastro) ma non ci sarebbe da meravigliarsi se Cesarequalche scongiuro volesse farlo. Alla sua prima panchina della nuova esperienza a Firenze si troverà davanti Christian, un autentico spauracchio nel corso del suo primo quinquennio viola. Tra il 2007 e il 2010 l’attuale capitano del– tra l’altro grande ex del confronto – fu capace di fargli gol ben tre volte decidendo addirittura due scontri diretti. Nella stagione 2007/2008 aprì le marcature di Fiorentina-Sampdoria (2-2) con un destro da posizione defilata, l’anno successivo riuscì a ripetersi al San Paolo segnando di testa il gol vittoria di Napoli-Fiorentina (2-1) su assist di Vitale. E ancora, dulcis in fundo, nel campionato 2009/2010 – l’ultimo ...