' ' Sto coronavirus è proprio un buon affare' | sequestrata a Pesaro ditta di sanificazioni riconducibile a un sorvegliato speciale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nel 2016 inoltre Emolo era stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianzae suo fratello Ferdinando , come riporta Rimini Today , condannato in via definitiva e ...

Quattro persone sono indagate per intestazione fittizia nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza denominata "Dirty cleaning", che ha portato al sequestro preventivo ...Tra gli adolescenti italiani crescono i disturbi alimentari. L’allarme di Never give up onlus per questo effetto collaterale della crisi da Coronavirus e isolamento sociale. «Negli ultimi mesi abbiamo ...