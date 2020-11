Serena Rossi interpreta “Come una Bussola” (Di giovedì 19 novembre 2020) nel corto Disney di Natale: la versione italiana arriva il 20 novembre in anteprima su Rai Yoyo e Rai Gulp Serena Rossi, per tutti Anna di ‘Frozen’, è stata scelta per interpretare ‘Come una Bussola‘ la versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney per le festività natalizie che celebra… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) nel corto Disney di Natale: la versione italiana arriva il 20 novembre in anteprima su Rai Yoyo e Rai Gulp, per tutti Anna di ‘Frozen’, è stata scelta perre ‘Come una Bussola‘ la versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney per le festività natalizie che celebra… L'articolo Corriere Nazionale.

Ass_CRiva : RT @GianniMaritati: Come una bussola (canzone di Serena Rossi per Disney) - _PuntoZip_ : Serena Rossi interpreta “Come una Bussola”, versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney per le… - CeccarelliL_ : Serena Rossi interpreta “Come una Bussola”, versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney per le… - PinnaUgo : SERENA ROSSI - ERA de MAGGIO - Napoli prima e dopo 2014 - tuttocartoni : Serena Rossi interpreta “Come una Bussola”, versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi Serena Rossi interpreta “Come una Bussola”, cortometraggio Disney Orgoglio Nerd Bergamo “Urbs picta”, la città dipinta

Con la guida della storica dell'arte Tosca Rossi, una serata alla scoperta delle facciate dipinte durante il governo della Serenissima. Bergamo è un museo a cielo aperto: la guida turistica e storica ...

Nei monumenti funebri dei Dogi, il canto del cigno della gloria di Venezia

La storia della Serenissima attraverso le sepolture dogali ... I monumenti dei dogi - Sei secoli di scultura a Venezia (Marsilio), nuova fatica di Toto Bergamo Rossi, direttore della fondazione ...

Con la guida della storica dell'arte Tosca Rossi, una serata alla scoperta delle facciate dipinte durante il governo della Serenissima. Bergamo è un museo a cielo aperto: la guida turistica e storica ...La storia della Serenissima attraverso le sepolture dogali ... I monumenti dei dogi - Sei secoli di scultura a Venezia (Marsilio), nuova fatica di Toto Bergamo Rossi, direttore della fondazione ...