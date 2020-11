Scorpione (Di giovedì 19 novembre 2020) Per trasmetterti lo spirito delle prossime settimane, , ti offro la saggezza di due esperte nell’arte del progresso lento e costante. La prima è la scrittrice Iris Murdoch: “Uno dei segreti di una vita felice sono le piccole gratificazioni... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Per trasmetterti lo spirito delle prossime settimane, , ti offro la saggezza di due esperte nell’arte del progresso lento e costante. La prima è la scrittrice Iris Murdoch: “Uno dei segreti di una vita felice sono le piccole gratificazioni... Leggi

oopsals : @malakaii_ scorpione - frastarita : ci sono momenti in cui vedo segni ovunque; che magari non significano nulla, ma io li vedo e me li prendo. In ques… - romvantic : @malakaii_ scorpione :,) - rachaelwrld : ma sei scorpione ?? oddio... - svftiemorley : @malakaii_ scorpione -