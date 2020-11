Sanremo 2021 slitta ad aprile? Il sindaco Biancheri smentisce, ma… (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Festival di Sanremo 2021 ad aprile? L’indiscrezione lanciata ieri da TvZoom viene ‘smentita’ dal sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri. Stando a quanto dichiarato dal primo cittadino ad Askanews non c’è stata nessuna richiesta di slittamento, né una spinta in questa direzione. “Non so da dove sia uscita questa notizia” ha dichiarato Biancheri in riferimento alla news che vedeva come possibile un ulteriore spostamento di Sanremo 2021 causa COVID richiesto proprio dal Comune. L’ormai tradizionale collocazione dell’inizio di febbraio ha già lasciato il posto alla prima settimana del mese successivo (2-6 marzo) nella speranza di avere una situazione più tranquilla per poter svolgere un’edizione che si avvicini alla ‘normalità’ ... Leggi su tvblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Festival diad? L’indiscrezione lanciata ieri da TvZoom viene ‘smentita’ daldella Città dei Fiori Alberto. Stando a quanto dichiarato dal primo cittadino ad Askanews non c’è stata nessuna richiesta dimento, né una spinta in questa direzione. “Non so da dove sia uscita questa notizia” ha dichiaratoin riferimento alla news che vedeva come possibile un ulteriore spostamento dicausa COVID richiesto proprio dal Comune. L’ormai tradizionale collocazione dell’inizio di febbraio ha già lasciato il posto alla prima settimana del mese successivo (2-6 marzo) nella speranza di avere una situazione più tranquilla per poter svolgere un’edizione che si avvicini alla ‘normalità’ ...

RCodini : Sanremo 2021 non è stato ufficializzato perché non hanno ancora trovato il virologo disposto a condurlo. #sanremo2021 - grondoamore : Forse sarò l’unica ma a me che facciano o non facciano Sanremo cambia poco, tanto io non sarò mai nel mood giusto,… - MarioGuglielmi : Festival di Sanremo 2021 ad aprile? Il sindaco Biancheri: “Nessuna richiesta di rinvio, si svolgerà a marzo” - Rivierapress24 : Festival di Sanremo 2021 ad aprile? Il sindaco Biancheri: “Nessuna richiesta di rinvio, si svolgerà a marzo” - LuxMh : Ho letto che il Festival di Sanremo sarà spostato ad Aprile 2021, speravo di leggere 'il festival di Sanremo non ci sarà per il 2021' -