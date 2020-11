“Positivi alla lettura”, il Convitto “Pietro Giannone” aderisce all’edizione 2020 di Libriamoci (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Convitto Nazionale Pietro Giannone, sotto la guida attenta del Rettore/ Dirigente scolastico, dott.ssa Marina Mupo, aderisce all’edizione 2020 di Libriamoci promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico Per dare un valore aggiunto alla didattica a distanza, affrontando con entusiasmo e successo la sfida di una diversa ed inesplorata modalità di “fare didattica”, l’Istituto offre agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, l’opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere per scoprire se stessi, per scoprire ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – IlNazionale Pietro Giannone, sotto la guida attenta del Rettore/ Dirigente scolastico, dott.ssa Marina Mupo,dipromossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico Per dare un valore aggiuntodidattica a distanza, affrontando con entusiasmo e successo la sfida di una diversa ed inesplorata modalità di “fare didattica”, l’Istituto offre agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, l’opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere per scoprire se stessi, per scoprire ...

