Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers avrebbe finalmente una data di uscita per l'occidente (Di giovedì 19 novembre 2020) Persona 5 ha contribuito ad aumentare la popolarità della serie dei giochi di ruolo di Atlus e la sua riedizione migliorata, Persona 5 Royal, ha ottenuto il plauso della critica e un enorme successo finanziario. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, invece, è uno spin-off pubblicato solo in Gippone che, però, potrebbe presto approdare in occidente. Come notato da Persona Central, tre diversi rivenditori asiatici elencano ora Persona 5 Scramble con una nuova data. Toy or Game con sede in Pakistan, Qishan di Singapore e il rivenditore indonesiano PS Enterprise elencano il gioco con un'opzione di lingua con la voce inglese, non solo testo. Tutti e tre riportano anche la stessa data di ...

