Perché gli uomini sono infedeli? (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche le donne peccano di adulterio ma gli uomini in percentuale lo fanno molto di più. Perché sono tentati? Uno studio risalente al 2019 ha dimostrato che sempre più donne sono adultere eppure i tradimenti femminili sono sempre in numero inferiore a quelli degli uomini. Se gli uomini sono così L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche le donne peccano di adulterio ma gliin percentuale lo fanno molto di più.tentati? Uno studio risalente al 2019 ha dimostrato che sempre più donneadultere eppure i tradimenti femminilisempre in numero inferiore a quelli degli. Se glicosì L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco perché il governo non abbia approvato protocolli per trattare a casa chi è idoneo a terapie d… - juventusfc : 'Perchè uno come te non si dimentica'. Questo è solo uno dei motivi per amare Simone #Padoin. Gli altri sono qui,… - NicolaPorro : Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????… - atlentus : RT @elissspwr: Quante altre volte deve morire Stefano perché una volta per tutte gli venga fatta giustizia? - midnightlibr4ry : Ma perché faccio dei sogni strani e inquietanti o meglio perché sono gli unici che mi ricordo quando mi sveglio -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli La Ps5 arriva in Italia. E Jim Ryan spiega perché è così difficile trovarla Corriere della Sera