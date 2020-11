Paola Caruso sogna Ballando con le Stelle ma rivela: “Milly non vuole” (Di giovedì 19 novembre 2020) Paola Caruso torna alla luce della ribalta e no, non solo per il calendario super hot fatto per For Men Magazine (che pare andare a ruba in ogni edicola). L’ex Bonas di Avanti un altro e mamma del suo Michelino, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita, dal rapporto con la madre biologica ai problemi lavorativi. Paola Caruso sogna Ballando con le Stelle In una lunga intervista rilasciata per Diva e Donna, Paola Caruso ha svelato uno dei suoi sogni televisivi più grandi: Ballando con le Stelle. Un sogno che però non sembra essere destinato ad avverarsi perché proprio dalla padrona di casa, Milly Carlucci, è arrivato un no. Come la stessa Paola ha raccontato alla rivista ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 19 novembre 2020)torna alla luce della ribalta e no, non solo per il calendario super hot fatto per For Men Magazine (che pare andare a ruba in ogni edicola). L’ex Bonas di Avanti un altro e mamma del suo Michelino, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita, dal rapporto con la madre biologica ai problemi lavorativi.con leIn una lunga intervista rilasciata per Diva e Donna,ha svelato uno dei suoi sogni televisivi più grandi:con le. Un sogno che però non sembra essere destinato ad avverarsi perché proprio dalla padrona di casa, Milly Carlucci, è arrivato un no. Come la stessaha raccontato alla rivista ...

