Napoli, Bakayoko: La febbre è scesa e oggi può tornare ad allenarsi, può recuperare per Napoli-Milan (Di giovedì 19 novembre 2020) Il mister azzurro spera di recuperare il giocatore in vista di Napoli-Milan Finalmente una buona notizia per il Napoli. Tiemoue Bakayoko può tornare a disposizione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 novembre 2020) Il mister azzurro spera diil giocatore in vista diFinalmente una buona notizia per il. Tiemouepuòa disposizione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ProfidiAndrea : ?? #Napoli, Gazzetta: 'Stop muscolare per #Ospina' ???? Il portiere colombiano si è fermato in Nazionale, pronto Alex… - sportli26181512 : Osimhen non si opera e fa rotta su #Napoli-Roma: L’attaccante nigeriano è stato visitato ieri: spalla lussata. Salt… - cn1926it : #Bakayoko, cauto ottimismo attorno al suo rientro contro il #Milan: ridimensionato attacco febbrile - MilanPress_it : Domani il @acmilan comincerà a prepararsi alla sfida di domenica contro il #Napoli. Ad attendere il Diavolo, due ve… - ContropiedeA : Molto dipenderà da Timouè Bakayoko: se recupererà, Gattuso potrà riproporre il 4-2-3-1 -