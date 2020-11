LIVE Judo | Europei 2020 in DIRETTA | eliminato a sorpresa Manuel Lombardo

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10ha utilizzatomente la mano dell’avversario per effettuare la proiezione e non la manica o ilgi. Questo ha comportato la squalifica. 10.09, in ogni caso, è apparso imballato, pagando inevitabilmente la lunghissima inattività. Era fermo praticamente da un anno, ovvero dal Masters di Qingdao del dicembre 2019. Essersi presentato aglisenza gare di preparazione non lo ha di certo aiutato. 10.08 L’azzurro è stato squalificato per una proiezione illegale nei confronti di Safarov. Una decisione che non convince pienamente. 10.07 Incredibile,! Doccia fredda per l’Italia. 10.04 Shido anche per ...