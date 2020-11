Lazio, Immobile negativo al tampone: “A Crotone ci sarò” (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il via libera dell’Asl di Roma 1, l’attaccante biancoceleste ha svolto le visite mediche in clinica. Se sarà tutto ok partirà per Crotone Per Ciro Immobile si può parlare della fine di un incubo. Infatti, dopo il tampone negativo, è arrivato il via libera da parte dell’Asl Roma 1 a effettuare le visite mediche per il rientro all’attività agonistica. Cosa che non era scontata visto che ieri dopo la comunicazione dell’esito l’Asl aveva preso tempo a causa dei precedenti esami difformi. Ma stavolta l’azienda sanitaria locale non ha deciso di far ripetere i tamponi. Ecco allora che stamattina, Ciro Immobile, alle 8.10 circa, è arrivato alla clinica Padeia di Roma per sostenere i controlli di idoneità necessari per riprendere l’attività agonistica dopo lo stop per la positività al Covid-19. In ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il via libera dell’Asl di Roma 1, l’attaccante biancoceleste ha svolto le visite mediche in clinica. Se sarà tutto ok partirà perPer Cirosi può parlare della fine di un incubo. Infatti, dopo il, è arrivato il via libera da parte dell’Asl Roma 1 a effettuare le visite mediche per il rientro all’attività agonistica. Cosa che non era scontata visto che ieri dopo la comunicazione dell’esito l’Asl aveva preso tempo a causa dei precedenti esami difformi. Ma stavolta l’azienda sanitaria locale non ha deciso di far ripetere i tamponi. Ecco allora che stamattina, Ciro, alle 8.10 circa, è arrivato alla clinica Padeia di Roma per sostenere i controlli di idoneità necessari per riprendere l’attività agonistica dopo lo stop per la positività al Covid-19. In ...

