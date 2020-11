Inps: pesa effetto Covid, in 8 mesi assunzioni -35% (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi otto mesi del 2020 sono state 3.305.000: rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione risulta pari al 35%, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Leattivate dai datori di lavoro privati nei primi ottodel 2020 sono state 3.305.000: rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione risulta pari al 35%, ...

Lo indica l'Osservatorio Inps sul precariato. La contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), è risultata progressivamente attenuarsi, con l'allentamento delle misure restrittive, ...

Pensione a rischio default! Crollano tutte le certezze

Questa volta ad ammetterlo è anche l'Inps. Ovviamente le dichiarazioni sono state fatte a denti stretti: il pagamento delle pensioni è a rischio.

