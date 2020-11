Il Midtjylland cerca talent scout su Linkedin: niente paga, ma tempi di lavoro flessibili (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Midtjylland cerca nuovi membri per la propria squadra scout su Linkedin. L’offerta è aperta a persone da tutto il mondo ed il club danese ha fornito tutte le informazione. Chi si candiderà però dovrà essere cosciente di essere un volontario e di conseguenza non è prevista una retribuzione per chi svolgerà questo ruolo. Naturalmente essendo una collaborazione gratuita, gli scout ingaggiati potranno essere elastici sul tempo dedicato al lavoro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilnuovi membri per la propria squadrasu. L’offerta è aperta a persone da tutto il mondo ed il club danese ha fornito tutte le informazione. Chi si candiderà però dovrà essere cosciente di essere un volontario e di conseguenza non è prevista una retribuzione per chi svolgerà questo ruolo. Naturalmente essendo una collaborazione gratuita, gliingaggiati potranno essere elastici sul tempo dedicato al. SportFace.

