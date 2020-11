Figli alla mamma anche se li condiziona (Di venerdì 20 novembre 2020) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, i Figli restano alla mamma, come deciso dal giudice di merito dopo l'ascolto della Figlia infradodicenne, anche se la donna condiziona la prole. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 20 novembre 2020) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, irestano, come deciso dal giudice di merito dopo l'ascolto dellaa infradodicenne,se la donnala prole.

matteosalvinimi : ... alla fine dell'emergenza sanitaria e il beneficio del congedo per tutti i genitori con figli disabili, anche se… - Cabbot_ : RT @clatorrisi: Un uomo spara e uccide moglie e figli e poi si suicida: era molto dedito al lavoro. Un altro dà fuoco alla compagna: era ge… - misspassinella1 : ... e per fortuna, pur vivendo in una famiglia piena di maschi, mai in casa mia si son sentiti certi discorsi. Madr… - Deangaia1 : Il 1°passo è tutto femminile, nel saper educare i nostri figli al rispetto e alla non violenza...??? - Ipocondria118 : portandosi dietro un 'ricordo' così doloroso. Ad ogni visita ginecologica ti chiedono 'mi scusi, ha subito delle vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Figli alla Claudia, educo i miei figli alla parità di genere Agenzia ANSA A Napoli riaprono asili nidi e materne, in classe anche prime elementari

A Napoli riaprono asili nidi, materne e tornano in aula anche gli alunni della prima elementare. Al Circolo Didattico Vanvitelli, nel cuore del Vomero, parlano i genitori: “Seguire i figli con la Dad, ...

Palpeggiò una ragazzina: 56enne condannato a cinque anni e mezzo

Castelfranco, l’uomo si era introdotto nella casa dei vicini durante la notte. L’avvocato difensore ha annunciato che ricorrerà in appello ...

A Napoli riaprono asili nidi, materne e tornano in aula anche gli alunni della prima elementare. Al Circolo Didattico Vanvitelli, nel cuore del Vomero, parlano i genitori: “Seguire i figli con la Dad, ...Castelfranco, l’uomo si era introdotto nella casa dei vicini durante la notte. L’avvocato difensore ha annunciato che ricorrerà in appello ...