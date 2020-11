D'Amico sull'addio di Gattuso al Milan: "Furono i rossoneri a dire basta" (Di giovedì 19 novembre 2020) L'agente D'Amico ha svelato un retroscena sull'addio di Gattuso al Milan: le parole sull'allenatore del Napoli. Leggi su 90min (Di giovedì 19 novembre 2020) L'agente D'ha svelato un retroscenadial: le parole'allenatore del Napoli.

erikat91_ : dovevamo fare una ricerca sull’ambiente e alcuni hanno scritto il clima a madrid altri l’inquinamento ecc. E ORA DA… - MauroLogoluso : @matteosalvinimi Ciao Matteo, non trovo tue dichiarazioni sull'arresto di Tallini, non ti indigna sapere che un ami… - arithesituation : Ieri durante l'esercitazione di emergenze la special chiede: 'sapete tutte queste cose sull'ECG?' Un mio amico: 'si… - Chiedonoperme : RT @elfopiadino: @LegaSalvini Un parere sull'arresto del presidente della Calabria è possibile o si chiede troppo? Chiedo per un amico - elfopiadino : @LegaSalvini Un parere sull'arresto del presidente della Calabria è possibile o si chiede troppo? Chiedo per un amico -

Ultime Notizie dalla rete : Amico sull Renzi querela Davigo per una frase in tv sul maxi-prestito dell’amico imprenditore per comprare la… Il Fatto Quotidiano Renzi querela Davigo per una frase in tv sul maxi-prestito dell’amico imprenditore per comprare la villa da oltre un milione di euro

Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dato mandato ai propri avvocati di citare in giudizio Pier Camillo Davigo, ex componente del Csm e storico magistrato del pool di Mani pulite, per a ...

George Clooney e lo zaino con i milioni per 14 amici «Mi hanno aiutato»

NEW YORK Il 2013 era stato un anno particolarmente fortunato per George Clooney. L’attore statunitense, allora 52enne, aveva visto il suo ultimo film “Gravity” diventare ...

Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dato mandato ai propri avvocati di citare in giudizio Pier Camillo Davigo, ex componente del Csm e storico magistrato del pool di Mani pulite, per a ...NEW YORK Il 2013 era stato un anno particolarmente fortunato per George Clooney. L’attore statunitense, allora 52enne, aveva visto il suo ultimo film “Gravity” diventare ...