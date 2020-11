Coppa Italia su RaiPlay, i giornalisti di Rai Sport insorgono: “Inaccettabile, togliamo le firme” (Di giovedì 19 novembre 2020) La decisione di trasmettere tre delle otto gare del quarto turno di Coppa Italia in esclusiva su RaiPlay non è affatto piaciuta a Rai Sport. In un comunicato stampa, infatti, l’Assemblea dei giornalisti di Rai Sport, all’unanimità, la definisce “Inaccettabile“: Una scelta che non è stata comunicata alla rappresentanza sindacale, che è contraria allo spirito del Servizio Pubblico, perché danneggia i tanti telespettatori ancora sprovvisti di una connessione internet ad alta velocità (servizio, quest’ultimo, oltretutto a pagamento), e che rappresenta un clamoroso autogol per le casse della Rai, perché non consente un’adeguata raccolta pubblicitaria. Il comitato di redazione e il fiduciario di Milano di Rai Sport chiedono che “nel momento in cui il ... Leggi su tvblog (Di giovedì 19 novembre 2020) La decisione di trasmettere tre delle otto gare del quarto turno diin esclusiva sunon è affatto piaciuta a Rai. In un comunicato stampa, infatti, l’Assemblea deidi Rai, all’unanimità, la definisce“: Una scelta che non è stata comunicata alla rappresentanza sindacale, che è contraria allo spirito del Servizio Pubblico, perché danneggia i tanti telespettatori ancora sprovvisti di una connessione internet ad alta velocità (servizio, quest’ultimo, oltretutto a pagamento), e che rappresenta un clamoroso autogol per le casse della Rai, perché non consente un’adeguata raccolta pubblicitaria. Il comitato di redazione e il fiduciario di Milano di Raichiedono che “nel momento in cui il ...

