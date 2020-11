Calciomercato Juventus, opportunità dal Barcellona: Paratici fiducioso (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus punta a rinforzare la rosa già da gennaio. Nel mirino di Paratici è finito un big del Barcellona. Il Barcellona potrebbe perdere un pezzo pregiato già durante la sessione di Calciomercato invernale. A gennaio potrebbe salutare Ousmane Dembele, il fenomeno arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate 2017. Da quel momento, l’attaccante francese non ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Lapunta a rinforzare la rosa già da gennaio. Nel mirino diè finito un big del. Ilpotrebbe perdere un pezzo pregiato già durante la sessione diinvernale. A gennaio potrebbe salutare Ousmane Dembele, il fenomeno arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate 2017. Da quel momento, l’attaccante francese non ha L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Juventus, #Khedira guarda al futuro. Che elogi per la #PremierLeague e per #Mourinho - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Khedira guarda al futuro. Che elogi per la #PremierLeague e per #Mourinho - infoitsport : Calciomercato Juventus, mai utilizzato da Pirlo | Slitta ancora l’addio - calciomercatoit : ???? #Juventus, #Guardiola rinnova col City: in caso di fallimento di #Pirlo, salgono le quotazioni di #Zidane ??… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???? #Juventus, il futuro di Paulo #Dybala è un rebus ?? La #Joya sta vivendo un momento difficile, tanti problemi e pochi… -