Calciomercato Juventus, addio a Khedira: arrivano due italiani? (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus continua a rinnovare la propria rosa partendo dalla cessioni di alcuni degli ingaggi più pesanti. Negli ultimi mesi i bianconeri hanno rescisso alcuni dei contratti più problematici all’interno della rosa: da Blaise Matuidi a Gonzalo Higuain passando poi alla trattativa in corso con Maurizio Sarri e concludendo con Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è il nome più caldo nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sport Bild, l’ex Real Madrid e Stoccarda sarebbe pronto a lasciare la ‘Vecchia Signora‘ durante la sessione invernale per poter fare un’ultima esperienza in Europa. Nel caso in cui il 33enne tedesco dovesse essere ceduto, la Juventus risparmierebbe poco più di 5 milioni di euro che in un’eventuale rescissione del contratto avrebbe dovuto dare al giocatore. LEGGI ANCHE: Juventus, Pirlo non ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Lacontinua a rinnovare la propria rosa partendo dalla cessioni di alcuni degli ingaggi più pesanti. Negli ultimi mesi i bianconeri hanno rescisso alcuni dei contratti più problematici all’interno della rosa: da Blaise Matuidi a Gonzalo Higuain passando poi alla trattativa in corso con Maurizio Sarri e concludendo con Sami. Il centrocampista tedesco è il nome più caldo nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sport Bild, l’ex Real Madrid e Stoccarda sarebbe pronto a lasciare la ‘Vecchia Signora‘ durante la sessione invernale per poter fare un’ultima esperienza in Europa. Nel caso in cui il 33enne tedesco dovesse essere ceduto, larisparmierebbe poco più di 5 milioni di euro che in un’eventuale rescissione del contratto avrebbe dovuto dare al giocatore. LEGGI ANCHE:, Pirlo non ...

