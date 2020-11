Bastoni in rampa di lancio | Inter e Nazionale ai piedi del talentino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandrosembra non stupire più. Ai limiti di una maturazione calcistica quasi totale, le prestazioni da titolare contro Polonia e Bosnia sono la cartina tornasole di un lavoro sopraffino. Il difensore dell’è davvero pronto a consacrarsi definitivamente a livelloedgrazie alla fiducia di Antonio Conte e Roberto Mancini, suoi rispettivi tecnici. Alla scoperta di AlessandroDifensore centrale mancino classe 1999 di Casalmaggiore, cresce nelle giovanili dell’Atalanta sotto l’occhio attento di Gian Piero Gasperini. Uno dei tanti diamanti grezzi della cantera bergamasca che il mister ex Genoa decide di buttare nella mischia in un Atalanta-Sampdoria di Coppa Italia del 22 gennaio 2017. Il ragazzo ha solo 16 anni. Nell’estate del 2017 ...