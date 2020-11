Ascolti TV | Mercoledì 18 novembre 2020. La Nazionale vince con il 24.3%. All Together Now 14.4%, Chi l’ha Visto? 9.9%, Resta con Me 8.1% (Di giovedì 19 novembre 2020) La Nazionale Italiana (da Facebook) Nella serata di ieri, Mercoledì 18 novembre 2020, su Rai1 il match di Uefa Nations League Bosnia Erzegovina-Italia ha conquistato 6.699.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Al Together Now – La Musica è cambiata ha raccolto davanti al video 3.072.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Resta con Me ha interessato 2.081.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.231.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 770.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 727.000 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 novembre 2020) LaItaliana (da Facebook) Nella serata di ieri,18, su Rai1 il match di Uefa Nations League Bosnia Erzegovina-Italia ha conquistato 6.699.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 AlNow – La Musica è cambiata ha raccolto davanti al video 3.072.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2con Me ha interessato 2.081.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.231.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi? ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 770.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 727.000 ...

Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: #BosniaItalia domina la serata con 6,7 milioni di spettatori e il 24.3% di share. #AllTogetherNow a 3 mln (14.4%). Bene… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 18 novembre 2020 - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 18 novembre 2020 - fabiofabbretti : #BosniaItalia domina la serata con 6,7 milioni di spettatori e il 24.3% di share. #AllTogetherNow a 3 mln (14.4%).… - CorriereCitta : #ascoltitv mercoledì 18 novembre 2020: Bosnia Erzegovina-Italia, All Together Now, Chi l'ha visto?, Resta con me -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera