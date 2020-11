Zone rosse | ancora scontro tra Regioni e Governo | “Il dialogo è aperto”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non si arresta lotrasulle. Per il ministro Roberto Speranza, però, ilresta aperto. Non si arresta il malcontento creato dalle, imposte dal Dpcm dello scorso 3 novembre. Infatti, molti governatori si sono schierati contro la zona con maggiori restrizioni, in particolare la Campania di … L'articolotra: “Ilè aperto” proviene da Inews.it.