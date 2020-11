“The Specials”, Vincent Cassel in lotta per i ragazzi autistici (Di mercoledì 18 novembre 2020) E' una corsa e una battaglia continua quella che Vincent Cassel affronta ogni giorno per aiutare e difendere con la sua associazione i ragazzi autistici nel film "The Specials". I registi Olivier Nakache e Éric Toledano, autori dei grandi successi "Quasi amici" e "Samba", portano alla luce le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo: storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine. Il film aveva chiuso con gran successo l'ultimo Festival di Cannes, vinto come il San Sebastiàn International Film Festival, e ora arriva in Italia: è disponibile on demand su Sky Primafila Premiere, ioCinema, IoRestoInSala e dal 23 novembre sarà su molte alte piattaforme digitali.I protagonisti Bruno e Malik interpretati da Cassel e Reda Kateb, seguono i giovani ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 novembre 2020) E' una corsa e una battaglia continua quella cheaffronta ogni giorno per aiutare e difendere con la sua associazione inel film "The Specials". I registi Olivier Nakache e Éric Toledano, autori dei grandi successi "Quasi amici" e "Samba", portano alla luce le problematiche quotidiane vissute daaffetti da autismo: storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine. Il film aveva chiuso con gran successo l'ultimo Festival di Cannes, vinto come il San Sebastiàn International Film Festival, e ora arriva in Italia: è disponibile on demand su Sky Primafila Premiere, ioCinema, IoRestoInSala e dal 23 novembre sarà su molte alte piattaforme digitali.I protagonisti Bruno e Malik interpretati dae Reda Kateb, seguono i giovani ...

clikservernet : The Specials – Fuori dal comune, recensione: buone azioni quotidiane - Noovyis : (The Specials – Fuori dal comune, recensione: buone azioni quotidiane) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Specials – Fuori dal comune, recensione: buone azioni quotidiane - filmcinemablog : The Specials - Fuori dal comune --> - LongTakeIt : #TheSpecials - Fuori dal comune: la recensione del film con #VincentCassel e #RedaKateb, diretto dai registi di “Qu… -