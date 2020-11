Terremoto | in Sicilia scosse nella notte | la più forte di 3 4 | paura tra la popolazione

(Di mercoledì 18 novembre 2020) almeno tresono state registrate in nelle prime ore di oggi, mercoledì 18 novembre 2020 : la piùdi 3.4, con1 epicentro in provincia di Enna , a . La scossa dipiùè stata ...

Sicilia, scosse di terremoto nel nordest: epicentro a Troina, in provincia di Enna. Non si segnalano danni a persone o cose. Di seguito in dettaglio i dati INGV: Data e Ora ( Italia ) Mag nitudo Zona ...SICILIA TERREMOTO – Nella notte si sono registrate almeno tre scosse di terremoto in Sicilia. Quella più forte sarebbe stata di magnitudo 3,4, avvenuta alle 3.06 nel nordest dell’isola, secondo Leggo.