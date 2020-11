Sono molto affranta | lui e la 22enne Paolo Brosio umiliato a Pomeriggio 5 | anche la D' Urso prende le distanze

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Povero, preso i fondellida Sarah Altobello a5, il programma di Barbara D'in onda su Canale 5. Nella puntata di mercoledì 18 novembre si parlava del fidanzamento di, che sta con una ragazza di soli 22 anni. E la Altobelli è partita in quarta: ". Ho sentito una notizia in questo periodo che è stata come una doppia coltellata al cuore. Ci tenevo tanto a una persona e ho saputo che non è più libera. Piano piano smaltirò", ha detto riferendosi al fidanzamento dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. In studio, risate a crepapelle. A quel punto, la D'la ha incalzata: "Scusami Sarah ma non sei credibile. E non sei credibile soprattutto con quelle scarpe ...