Si ribalta con il tir sull’A1 e resta incastrato, salvato dai vigili del fuoco (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili del fuoco di Caserta hanno tratto in salvo, nella notte, il conducente di un autotreno che si era ribaltato su un fianco sull’autostrada A1, nel tratto che va da Capua in direzione Caserta (chilometro 724). Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta, hanno trovato il conducente bloccato all’interno della cabina di guida; i pompieri hanno così dovuto aprire un varco nella parte anteriore del veicolo per liberare il camionista, che è poi stato affidato alle cure dei sanitari del 118. L'articolo Si ribalta con il tir sull’A1 e resta incastrato, salvato dai vigili del fuoco proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Caserta hanno tratto in salvo, nella notte, il conducente di un autotreno che si erato su un fianco sull’autostrada A1, nel tratto che va da Capua in direzione Caserta (chilometro 724). Una volta giunti sul posto, idelprovenienti dal Comando provinciale di Caserta, hanno trovato il conducente bloccato all’interno della cabina di guida; i pompieri hanno così dovuto aprire un varco nella parte anteriore del veicolo per liberare il camionista, che è poi stato affidato alle cure dei sanitari del 118. L'articolo Sicon il tir sull’A1 edaidelproviene da ...

Decollanz : Il ritorno dei personal computer Introdotto da #IBM e più volte dato per spacciato, causa smartphone, il computer… - GaldieriA : #Mattarella svolge bene il suo ruolo ma la divisione che già esiste nel paese tra gli italiani è stata quasi annull… - tweetarge : @Peter_Italy @LaviniaBLR @StalinZio No se è sicuro di ribaltarla ( e la ribalta) anche perchè non si scherza più, i… - BredaRiccardoMC : RT @MasiWeb: Mitsubshi Forklift presenta i nuovi transpallet elettrici uomo a bordo rispondendo alla necessità di un mercato che richiede s… - Zenzero_Shop : SPEDIZIONE GRATUITA!!! Madia moderna di design con ribalta in finitura Bianco lucido e Ardesia a 269€… -

Ultime Notizie dalla rete : ribalta con San Benedetto del Tronto: ragazza si ribalta con l’auto Il Martino L’età pensionabile c’entra davvero qualcosa con l’occupazione giovanile?

Mandare in pensione in anticipo non implica direttamente la creazione di nuovi posti di lavoro, anzi sembra quasi che abbia un effetto contrario ...

Giornale di Bordo (di E.Nistri). Trump, il voto postale contestato e l’eredità di Buchanan

Donald Trump. Trump 1. Ma è più grave far votare i morti o far ricorso? Credendo di fare un torto a Trump, i corrispondenti dei principali quotidiani italiani dagli Stati Uniti ...

Mandare in pensione in anticipo non implica direttamente la creazione di nuovi posti di lavoro, anzi sembra quasi che abbia un effetto contrario ...Donald Trump. Trump 1. Ma è più grave far votare i morti o far ricorso? Credendo di fare un torto a Trump, i corrispondenti dei principali quotidiani italiani dagli Stati Uniti ...