Resta con me, trailer trama e cast del thriller tratto da una storia vera (Di mercoledì 18 novembre 2020) È tratto da una storia vera Resta con me, il film diretto nel 2018 da Baltasar Kormákur che Rai 2 trasmette in prima visione mercoledì 18 novembre alle 21.20, per una serata all’insegna del thriller. Resta con me, trailer Resta con me, trama Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 18 novembre 2020) Èda unacon me, il film diretto nel 2018 da Baltasar Kormákur che Rai 2 trasmette in prima visione mercoledì 18 novembre alle 21.20, per una serata all’insegna delcon me,con me,Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più ...

CottarelliCPI : Consiglio dopo giorno di #lockdown passato a leggere: comprate libri, non il prossimo smartphone, nuovissimo, legge… - AntoVitiello : Il #Milan è intenzionato a riprovarci con #Kabak a gennaio per rinforzare la difesa. L'offerta resta sui 15 mln, ma… - tribuna_treviso : [Nordest Economia] 'La rete resta primaria nel mondo assicurativo, ma va integrata con il sistema tecnologico che,… - DanieleScalea : RT @IlPrimatoN: Il 19 novembre alle ore 21:00, dalla pagina Facebook de Il Primato Nazionale, risponderemo a tutti gli interrogativi che le… - MarcoDiMaro : @ROI05841958 Per tutta l'estate 'Sepe è un portiere da club improntate, andrà via'. Sepe resta al Parma. ??. Che… -