Regali di Natale: i capi e gli accessori di Isi&friends per i cani e i loro padroni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il regalo migliore per Natale (e non solo)? Quello fatto con il cuore, pensando alla persona che si ama, e su misura dei suoi desideri, ma anche quelli del suo cane. Per questo, per le prossime feste, Isi&friends ha pensato a una capsule di accessori da collezione dedicata a tutta la famiglia: l’ha chiamata «Insegui i tuoi sogni», perché evoca tutta la magia e l’atmosfera delle feste. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il regalo migliore per Natale (e non solo)? Quello fatto con il cuore, pensando alla persona che si ama, e su misura dei suoi desideri, ma anche quelli del suo cane. Per questo, per le prossime feste, Isi&friends ha pensato a una capsule di accessori da collezione dedicata a tutta la famiglia: l’ha chiamata «Insegui i tuoi sogni», perché evoca tutta la magia e l’atmosfera delle feste.

matteosalvinimi : #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tu… - gaiatortora : Ma chissenefrega del Natale si può dire? Sarà la volta buona per recuperarne il vero senso. Che non è quello dei cenoni e dei regali. - NicolaPorro : Il virologo #Galli ne spara un’altra. Chissenefrega dei commercianti in crisi: i regali si comprano su internet. Am… - moonlightbluev : RT @Syndrome_Harry: Harry tutto blu e che dice di scegliere l'amore per i regali di Natale è proprio prezioso. - StefanoTardugno : RT @AIessandra_BB: Un sentito V A F F A N C U L O ad AMAZON. E a chi permette quelle pubblicità Oscene Sul Rinascere facendo il magazzini… -