Puglia sempre più rossa | ospedali sotto pressione | ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) A San, il paese di San Pio in provincia di Foggia, anche i frati Cappuccini sono in quarantena per alcuni casi di Coronavirus e hanno deciso di chiudere la chiesa e la cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie. Del resto, in tutta la– zona arancione che si avvia a diventare zona– glisono, come dimostra ungirato da un operatore sanitario fuori daldella Casa Sollievo della Sofferenza, proprio a San: seiinnella notte, provenienti da tutto il Gargano e non solo. Nel filmato, ...